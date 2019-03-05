Антикоррупционное бюро Украины возбудило еще одно дело из-за коррупции в оборонной сфере

КИЕВ, 5 марта. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило еще одно уголовное дело о фактах коррупции в оборонной сфере на основании публикации очередной части журналистского расследования в программе "Наши деньги". Об этом во вторник сообщила пресс-служба бюро.

"По результатам анализа третьей части рассказа Леси Ивановой и Bihus.info о фактах коррупции в бизнесе детективы НАБУ зарегистрировали еще одно уголовное производство. Предварительная квалификация - ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой")", - говорится в сообщении.

Уточняется, что фигурантами дела стали некоторые руководители государственной компании "Укрспецэкспорт" (входит в состав госконцерна "Укроборонпром"), которые завладели средствами госбюджета "во время закупки деталей и комплектующих для авиатехники". Фамилии фигурантов не приводятся.

Журналисты 25 февраля начали публиковать информацию о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины. Как утверждается в расследовании, с 2016 года ряд чиновников продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%, которые завозили якобы как контрабанду из России или со складов украинских воинских частей.

Общая сумма сделок составляет около 250 млн гривен (около $9,3 млн). По данным журналистов, к махинациям причастен "Укроборонпром" и близкие к президенту Украины Петру Порошенко должностные лица, в частности сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Олега Гладковского Игорь.

НАБУ на основании расследования уже возбудило ряд уголовных дел в отношении украинских чиновников. Также 4 марта следователи НАБУ задержали действующего и бывшего директоров госпредприятия "Спецтехноэкспорт", входящего в "Укроборонпром", по подозрению в растрате $2,225 млн.

Реакция на расследование

В ответ на обвинения представитель президента Украины Ирина Луценко заявила с трибуны парламента о том, что "Укроборонпром" и Олег Гладковский будут судиться с журналистами, "чтобы они или извинились, или привели неопровержимые доказательства". Появление обвинений Луценко связала с предстоящими выборами президента.

Непосредственно в "Укроборонпроме" обнародованную информацию назвали "манипулятивным изложением отдельных разрозненных данных", а ее получение связывают с уже возбужденными уголовными делами, касающимися поставок материальных ценностей, концерн сотрудничает со следствием по этим делам.

Однако один из фигурантов расследования - Гладковский - вынужден был заявить, что на время следствия прекращает выполнять обязанности заместителя секретаря СНБО. Его отстранение от должности поддержал Порошенко, поручив правоохранительным органам неотложно расследовать изложенные журналистами факты.

Главные конкуренты Порошенко - лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский - тоже отреагировали на скандал. По словам Зеленского, расследование подтверждает, что украинская власть "зарабатывает на крови". А Тимошенко посчитала, что обнародованная информация свидетельствует о государственной измене со стороны президента, и объявила о начале процедуры импичмента Порошенко.