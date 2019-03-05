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Арест главы Nissan и Renault

СМИ: суд отклонил апелляцию прокуратуры на освобождение Карлоса Гона под залог

Экс-глава альянса Renault - Nissan - Mitsubishi сможет покинуть тюрьму, как только внесет залог в около $9 млн

ТОКИО, 5 марта. /ТАСС/. Окружной суд Токио отклонил апелляцию прокуратуры на освобождение под залог бывшего главы франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом во вторник сообщил телеканал NHK.

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Таким образом, Гон сможет покинуть тюрьму, как только внесет залог в размере 1 млрд иен (почти $9 млн). Поскольку банки принимают подобные платежи только в свои рабочие часы, это произойдет не раньше утра 6 марта.

На данный момент Гон находится под стражей уже 107 дней. Условия освобождения экс-главы альянса включают в себя подписку о невыезде из Японии, а также установку видеонаблюдения при входе в его жилье.

В дневные часы по будням он будет обязан находиться в офисе своего адвоката. Также только там он сможет пользоваться персональным компьютером. Ему запрещено встречаться с людьми, имеющими отношение к обвинениям в финансовых махинациях, однако с разрешения суда он сможет посещать заседания совета директоров Nissan.

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