Суд перевел из СИЗО под домашний арест обвиняемого в мошенничестве члена ОНК Набиуллина

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Московский городской суд признал незаконным продление срока ареста члену Общественной наблюдательной комиссии Денису Набиуллину, обвиняемому в двух эпизодах мошенничества, и отпустил его под домашний арест. Об этом ТАСС сообщил во вторник его адвокат Федор Аксененко.

"Мосгорсуд только что признал незаконным постановление этого же суда о продлении срока ареста в отношении моего подзащитного и отпустил Дениса под домашний арест до 6 июня", - сказал защитник, уточнив, что правозащитник участвовал в заседании, где рассматривалась жалоба на продление ареста, по видео-конференц-связи и будет освобожден из СИЗО в ближайшее время.

Набиуллин обвиняется в покушении на мошенничество и мошенничестве в крупном размере. По данным следствия, 6 декабря 2017 года он получил от лица, привлеченного для участия в проведении оперативно-разыскного мероприятия, более 29 млн рублей за оказание содействия в направлении следственно-арестованного на медицинское освидетельствование и в изменении в последующем ему меры пресечения в виде заключения под стражей на иную, не связанную с лишением свободы. В действительности такой возможности Набиуллин не имел, а полученные деньги намеревался похитить и распорядиться ими по своему усмотрению.

Второй вменяемый Набиуллину эпизод мошенничества связан с событиями сентября 2017 года, когда он посещал в СИЗО находящегося под следствием мужчину и потребовал от него деньги за смягчение меры пресечения. В период с сентября по ноябрь 2017 года знакомый Набиуллина перечислил 300 тыс. рублей на расчетный счет учрежденной им организации.

Он был задержан и арестован в начале декабря 2017 года. Вину в инкриминируемых преступлениях он не признает. Защита и обвиняемый уже приступили к ознакомлению с материалами дела.