Более 120 тыс. жителей Новороссийска остались без электричества из-за аварии

НОВОРОССИЙСК, 5 марта. /ТАСС/. Более 120 тыс. жителей Новороссийска в Краснодарском крае остались без электроснабжения из-за повреждения выключателя на трансформаторе, сообщается на сайте Ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.

"5 марта в 16:32… действием защит отключились первая и вторая системы шин <…> Причина - повреждение выключателя МВ 110 кВ … трансформатора Т-3. Без электроснабжения остались: часть бытовых потребителей Новороссийска (около 124 600 человек), предприятия местной промышленности", - говорится в сообщении.

Население города - более 273 тыс. человек.