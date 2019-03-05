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Более 120 тыс. жителей Новороссийска остались без электричества из-за аварии

Причиной отключения стало повреждение выключателя на трансформаторе
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© Сергей Мальгавко/ТАСС, архив

НОВОРОССИЙСК, 5 марта. /ТАСС/. Более 120 тыс. жителей Новороссийска в Краснодарском крае остались без электроснабжения из-за повреждения выключателя на трансформаторе, сообщается на сайте Ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.

"5 марта в 16:32… действием защит отключились первая и вторая системы шин <…> Причина - повреждение выключателя МВ 110 кВ … трансформатора Т-3. Без электроснабжения остались: часть бытовых потребителей Новороссийска (около 124 600 человек), предприятия местной промышленности", - говорится в сообщении.

Население города - более 273 тыс. человек.

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