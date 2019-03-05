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Специалисты проверяют информацию об угрозе взрыва в здании МГУ в Москве

Неизвестный прислал сообщение о минировании по электронной почте

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Сотрудники экстренных служб проверяют сообщение об угрозе взрыва в здании МГУ на Воробьевых горах в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный направил в адрес руководства МГУ сообщение по электронной почте об угрозе взрыва. На место выехали экстренные службы для проверки этой информации", - сказал собеседник агентства.

В последние несколько недель неизвестные направили ряд сообщений по электронной почте об угрозах взрывов в московских судах, торговых и бизнес центрах. Все сообщения оказались ложными.

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