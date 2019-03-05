Полиция обнаружила подозрительные предметы в аэропорту и на вокзале Лондона

ТАСС, 5 марта. Подозрительные предметы во вторник были обнаружены в аэропорту Лондон-Сити и на вокзале Ватерлоо. Об этом в Twitter сообщила британская полиция.

По данным Скотленд-Ярда, бесхозный пакет был обнаружен в аэропорту в 12:10 по местному времени (15:10 мск). Полиция эвакуировала людей. Позже аэропорт проинформировал, что работает в штатном режиме и рейсы выполняются по расписанию.

В свою очередь британская транспортная полиция сообщила, что подозрительный предмет был выявлен на вокзале Ватерлоо. Отмечается, что станция продолжает работать, все поезда ходят по расписанию.