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Полиция обнаружила подозрительные предметы в аэропорту и на вокзале Лондона

Аэропорт Лондон-Сити и вокзал Ватерлоо работают в штатном режиме

ТАСС, 5 марта. Подозрительные предметы во вторник были обнаружены в аэропорту Лондон-Сити и на вокзале Ватерлоо. Об этом в Twitter сообщила британская полиция.

По данным Скотленд-Ярда, бесхозный пакет был обнаружен в аэропорту в 12:10 по местному времени (15:10 мск). Полиция эвакуировала людей. Позже аэропорт проинформировал, что работает в штатном режиме и рейсы выполняются по расписанию.

В свою очередь британская транспортная полиция сообщила, что подозрительный предмет был выявлен на вокзале Ватерлоо. Отмечается, что станция продолжает работать, все поезда ходят по расписанию.

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