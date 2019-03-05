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Пожар в общежитии в Мурманске потушен

Никто не пострадал

МУРМАНСК, 5 марта. /ТАСС/. Пожар в здании общежития в Мурманске ликвидирован, пострадавших нет. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Пожар потушен, без пострадавших", - сообщили в ведомстве.

Очаг возгорания находился в перекрытии третьего этажа, площадь возгорания незначительная. Причины пожара будут устанавливаться.

Ранее сообщалось, что после возгорания из общежития была проведена эвакуация жильцов. В ближайшее время они должны вернуться обратно, число эвакуированных не уточняется.

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