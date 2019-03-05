Специалисты назвали причины обрушения перекрытий в доме в Перми

ПЕРМЬ, 5 марта. /ТАСС/. Обрушение перекрытий на техническом этаже в жилом доме в Перми в январе этого года произошло из-за использования некачественных строительных материалов и нарушений строительных норм и правил (СНиП), сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе горадминистрации по итогам экспертной проверки здания.

"Специалисты завершили обследование 14-этажного жилого дома на улице Революции, где в конце января упали несколько плит перекрытий на техническом этаже. Основными причинами, повлекшими обрушение кровельных покрытий 15 технологического этажа, они назвали низкое качество выполненных работ и применяемых материалов при строительстве <...> нарушение строительных норм и правил (СНиП), отступление от утвержденных проектных решений", - сказали в пресс-службе.

По информации ведомства, технический отчет будет предоставлен в городской департамент ЖКХ к середине марта, после этого будет приниматься решение о дальнейшем ремонте и сроках возвращения жильцов домой. Специалисты предлагают усилить всю кровлю здания дома, оборудовать пол, укрепленный арматурой, по всему периметру технологического этажа, заменить консоли. Восстановительные работы займут не меньше двух месяцев, после их завершения дом будут контролировать еще два года. На сегодняшний день, жильцы 12 квартир размещены в пунктах временного размещения, остальные - у родственников, знакомых и на съемных квартирах.

ЧП в многоквартирном 14-этажном доме на улице Революции произошло в Перми в воскресенье, 27 января 2019 года, тогда на верхнем техническом этаже обрушились перекрытия между техническим этажом и крышей здания. Квартиры и несущие конструкции повреждены не были, жильцы не пострадали и были эвакуированы.