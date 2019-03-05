Экс-министр строительства Калмыкии арестован по делу о мошенничестве с жильем для сирот

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Элистинский городской суд Калмыкии арестовал на два месяца бывшего министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству республики Кирилла Ботова по уголовному делу о мошенничестве при строительстве домов для детей-сирот. Об этом сообщили во вторник ТАСС в следственном управлении СК РФ по республике.

"Суд избрал меру пресечения экс-министру по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Калмыкии Кириллу Ботову в виде ареста сроком на два месяца. Также по данному уголовному делу арестован фактический собственник компании "Грейд" Эдуард Бадма-Халгаев", - сказали в следственном управлении.

Ботов и Бадма-Халгаев арестованы в рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ. По версии следствия, при подготовке документации для строительства домов для детей-сирот они необоснованно завысили цену одного квадратного метра общей площади жилого помещения. Это повлекло завышение цены трех государственных контрактов в пользу подрядной организации, в результате бюджету республики был причинен ущерб в размере около 10 млн рублей.

Руководство подрядной организации ООО "Грэйд" с мая по декабрь 2018 года включило в акты приемки-стоимости выполненных работ заведомо ложные сведения, из-за которых министерство перечислило им более 16 млн рублей. Эта сумма превышала фактическую стоимость выполненных работ примерно на 10 млн рублей. Деньги фактически были похищены путем обмана, в результате республике был причинен имущественный вред в особо крупном размере.

1 марта глава Калмыкии Алексей Орлов уволил Кирилла Ботова и заместителя председателя правительства региона Геннадия Бадинова за отсутствие контроля при строительстве домов для детей-сирот. Врио министра назначена первый заместитель - Наталья Ошланова.