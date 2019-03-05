Суши-бар в Оренбургской области приостановил работу на 70 дней после отравления клиентов

ТАСС, 5 марта. Суд на 70 суток приостановил деятельность оренбургского суши-бара "Жи-Ши", в котором произошел случай массового отравления посетителей. Об этом во вторник сообщается на сайте Гайского городского суда Оренбургской области.

По данным пресс-службы суда, всего с 28 февраля и пользователями услуг кафе, часть из них госпитализированы с признаками отравления, сальмонеллеза.

"С учетом обстоятельств дела и в целях предотвращения в дальнейшем заражения граждан инфекционными заболеваниями вынесено постановление о приостановлении деятельности индивидуального предпринимателя по оказанию услуг общественного питания в кафе "Жи Ши Суши" в городе Гае на 70 суток", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в кафе была проведена проверка, в ходе которой установлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, - продукты принимались без соответствующих документов, нарушались условия их хранения, блюда готовились людьми, не имеющими гигиенической подготовки, не проводился ежедневный осмотр работников и другие.

По факту массового отравления людей в кафе возбуждено уголовное дело.