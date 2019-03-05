Электроснабжение в домах 120 тыс. жителей Новороссийска восстановлено после аварии

КРАСНОДАР, 5 марта. /ТАСС/. Специалисты восстановили электроснабжение более 120 тыс. жителей Новороссийска после аварии на сети, сообщила во вторник пресс-служба филиала ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы".

Ранее жители города остались без электроснабжения из-за повреждения выключателя на трансформаторе.

"По состоянию на 18:38 все потребители запитаны", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что треть абонентов были подключены к сетям в течение 40 минут после сбоя. "Повреждение на подстанции технологическое, носит локальный характер, оно было оперативно выявлено, ведутся восстановительные работы", - уточняется в сообщении.

На сайте администарции города сообщется, что все социальные объекты города используют резервные источники электроснабжения. "Все социальные объекты города используют резервные источники электроснабжения и работают в штатном режиме. В данный момент без света остаются Приморский, Южный районы и Мысхако. По информации МБУ "Безопасный город", в части кварталов Центрального района восстановлена подача электроэнергии", - говорится на сайте мэрии.

"Ситуация находится на контроле регионального Центра управления в кризисных ситуациях", -сообщили в пресс-службе ведомтсва.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, изначально в зону отключения электроэнергии попали 36 социально-значимых объектов.

Население города - более 273 тыс. человек.