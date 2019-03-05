Информация об угрозе взрыва в здании МГУ в Москве оказалась ложной

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Сообщение об угрозе взрыва в здании МГУ на Воробьевых горах в Москве оказалось ложным. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный направил в адрес руководства МГУ сообщение по электронной почте об угрозе взрыва. Экстренные службы проверили эту информацию и обследовали здание. Никаких взрывных устройств найдено не было", - сказал собеседник агентства.

По его словам, эвакуация из здания не проводилась.

В последние несколько недель неизвестные направили ряд сообщений по электронной почте об угрозах взрывов в московских судах, торговых и бизнес центрах. Все сообщения оказались ложными.