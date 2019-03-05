Семь человек пострадали при возгорании на заводе стеклотары "Русджам" под Владимиром

ВЛАДИМИР, 5 марта. /ТАСС/. Семь человек, пострадавших при возгорании на заводе по производству стеклотары "Русджам" в Гороховце Владимирской области, госпитализированы. Об этом сообщил ТАСС во вторник глава администрации Гороховецкого района Алексей Бубела.

"Инцидент произошел на заводе "Русджам". Сейчас выясняем, взорвалось там что-то, или это просто возгорание. По всей видимости, несчастный случай из-за того, что кто-то из рабочих закурил в неположенном месте. В результате семь человек пострадало, все госпитализированы, все живы", - сказал он.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону в свою очередь уточнили, что пожар произошел в строительной бытовке.

"На территории ООО "Русджам" произошел пожар в строительной бытовке на площади 4 кв. метра. Получили ожоги семь человек, они госпитализированы в ЦРБ Гороховца. Вызова пожарных не было", - говорится в сообщении.

Следственное управление СК РФ по области начало проверку по факту пожара. "Следователи и криминалисты работают на месте пожара, производство не затронуто. По предварительным данным, он произошел в бытовке, проводится проверка, информация уточняется", - сообщила ТАСС старший помощник руководителя управления Ирина Минина.

Промышленная группа "Русджам" является одним из крупнейших поставщиков стеклотары в России, ей принадлежат заводы в Краснодарском крае, Вологодской, Ленинградской и Владимирской областях. "Русджам" создана в 2001 году и входит в турецкую группу Sisecam.

В новость были внесены изменения (20:17 мск) - добавлен комментарий главка МЧС.