Самолет из Мурманска не смог сесть в Петербурге из-за снега и ушел на запасной аэродром

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Россия" из Мурманска не смог совершить посадку в петербургском аэропорту Пулково и ушел на запасной аэродром во Внукове (Москва) из-за снегопада, сообщили ТАСС в авиакомпании.

"В связи с погодными условиями в аэропорту Пулково, где идут ливневые осадки [сильный снегопад] рейс совершит посадку во Внуково", - сказал представитель авиакомпании.

Он добавил, что пассажиры будут доставлены до конечного пункта назначения в Петербург. "Обратный вылет из Внукова планируется после 20:00 мск", - отметили в авиакомпании.

В пресс-службе управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы" ТАСС сообщили, что Пулково работает в штатном режиме. "В аэропорту идет снег. Уборка взлетно-посадочного комплекса и аэродромных покрытий в Пулково производится в патрульном режиме", - сказали в пресс-службе, отметив, что многочисленных задержек рейсов из-за погоды во вторник не было.

По данным онлайн-табло аэропорта, рейс из Мурманска должен был прибыть в Петербург в 17:55 мск, сейчас его ожидают в аэропорту в 21:30 мск.