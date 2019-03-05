{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти назвали возможную причину отравления школьников на Ставрополье

Отмечается, что запах в учебном учреждении могли вызвать бытовой аэрозоль или разлитая парфюмерная жидкость

СТАВРОПОЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Причиной отравления десяти учеников школы в селе Тищенское Ставропольского края могли стать парфюмерная жидкость либо бытовой аэрозоль. Об этом сообщает во вторник пресс-служба губернатора края.

На эту тему

"Предположительно, причиной запаха мог быть бытовой аэрозоль или разлитая парфюмерная жидкость. Сразу после инцидента занятия в школе были прекращены, а здание обследовано специалистами экстренных служб. Обстоятельства произошедшего выясняет полиция", - говорится в пресс-релизе.

Во вторник во время первого урока в школе № 8 села Тищенское в одном из кабинетов появился резкий запах неизвестного вещества. Десять учеников девятого, восьмого, четвертого и третьего классов почувствовали недомогание и были госпитализированы. Дети жаловались на головокружение, тошноту, лихорадочное состояние.

Школьники останутся под наблюдением медиков до утра 6 марта. В правительстве уточняют, что состояние детей не вызывает опасений. Занятия в школе возобновятся с 6 марта.

На месте происшествия во вторник работали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, эксперты, сотрудники полиции, Роспотребнадзора и МЧС. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Светлана Адаменко сообщила ТАСС, что намерена подключиться к проверке по факту происшествия после появления первых выводов экспертов.

Теги
РоссияСтавропольский край
Возгорание на подстанции обесточило 25,5 тыс. жителей города в Приморье
В единой дежурно-диспетчерской службе города сообщили, что энергоснабжение восстановят в ближайшее время
Читать полностью