Власти назвали возможную причину отравления школьников на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Причиной отравления десяти учеников школы в селе Тищенское Ставропольского края могли стать парфюмерная жидкость либо бытовой аэрозоль. Об этом сообщает во вторник пресс-служба губернатора края.

"Предположительно, причиной запаха мог быть бытовой аэрозоль или разлитая парфюмерная жидкость. Сразу после инцидента занятия в школе были прекращены, а здание обследовано специалистами экстренных служб. Обстоятельства произошедшего выясняет полиция", - говорится в пресс-релизе.

Во вторник во время первого урока в школе № 8 села Тищенское в одном из кабинетов появился резкий запах неизвестного вещества. Десять учеников девятого, восьмого, четвертого и третьего классов почувствовали недомогание и были госпитализированы. Дети жаловались на головокружение, тошноту, лихорадочное состояние.

Школьники останутся под наблюдением медиков до утра 6 марта. В правительстве уточняют, что состояние детей не вызывает опасений. Занятия в школе возобновятся с 6 марта.

На месте происшествия во вторник работали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, эксперты, сотрудники полиции, Роспотребнадзора и МЧС. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Светлана Адаменко сообщила ТАСС, что намерена подключиться к проверке по факту происшествия после появления первых выводов экспертов.