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Пять человек пострадали в Архангельске при столкновении автобуса и легковой машины

В результате столкновения автобус опрокинулся на бок

АРХАНГЕЛЬСК, 5 марта. /ТАСС/. Пять человек пострадали в Северном округе Архангельска при столкновении рейсового автобуса и машины ВАЗ-2110, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Архангельской области.

"В результате столкновения автобуса ПАЗ и легкового автомобиля пострадало пять человек: трое из легковушки, двое из автобуса", - сказали в пресс-службе.

Водитель Lada при проезде перекрестка не предоставил преимущество в движении автобусу и ударил его в левую часть кузова. Автобус опрокинулся на бок. В салоне находилось 43 человека. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и других экстренных служб.

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