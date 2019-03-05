В СК назвали причину пожара на заводе "Русджам" под Владимиром

"По предварительным данным, в помещении бытовки на территории ООО "Русджам Стеклотара Холдинг", филиал в городе Гороховце, произошел пожар в результате возгорания лакокрасочных материалов", - говорится в сообщении. На месте пожара работают следователи и криминалисты СУ СК России по Владимирской области.

ВЛАДИМИР, 5 марта. /ТАСС/. Возгорание лакокрасочных материалов стало причиной пожара на заводе "Русджам" в Гороховце Владимирской области. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального СУ СК РФ.

В результате пожара пострадали семь человек, они госпитализированы. Как ранее сообщил ТАСС глава администрации Гороховецкого района Алексей Бубела, при инциденте на заводе "Русджам" выясняется, "взорвалось там что-то, или это просто возгорание". По его словам, "по всей видимости, несчастный случай [произошел] из-за того, что кто-то из рабочих закурил в неположенном месте".

По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, возгорание произошло в строительной бытовке на площади 4 кв. м. Как сообщил технический директор филиала "Русджам Стеклотара Холдинг" Алексей Левин, сейчас завод работает в штатном режиме.

"На работу завода происшествие никак не повлияло, он продолжает свою работу. Это был инцидент не такого масштаба, все произошло на вспомогательном участке", - сказал Левин.

Промышленная группа "Русджам" является одним из крупнейших поставщиков стеклотары в России, ей принадлежат заводы в Краснодарском крае, Вологодской, Ленинградской и Владимирской областях. "Русджам" создана в 2001 г. и входит в турецкую группу Sisecam.

В новость были внесены изменения (21:46 мск) - добавлена информация о работе завода.