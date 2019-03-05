Один пострадавший в результате возгорания на заводе под Владимиром находится в реанимации

ТАСС, 5 марта. Пострадавший в результате возгорания на территории завода по производству стеклотары "Русджам" в Гороховце Владимирской области, получивший 80% ожогов тела, находится в реанимации. Состояние шести других пострадавших не критичное, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.

"Пострадавшие доставлены в клинику, где им оказывается медицинская помощь. Один пострадавший, получивший около 80% ожогов тела, находится в реанимации, состояние других не критичное", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС во вторник пресс-секретарь Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде, куда позднее должны привезти четырех наиболее сильно пострадавших, у остальных площадь ожогов составляет от 30% до 40%.

"Четверых [пострадавших] к нам привезут либо сегодня вечером поздно, либо ночью. Площадь поражения - 30%, 30%, 40% и 80%. [Пострадавших] привезут кареты скорой помощи", - сказал он.

По данным источника в экстренных службах, в числе пострадавших есть один гражданин Узбекистана и один гражданин Таджикистана.

Ранее сообщалось, что возгорание, в результате которого семь человек получили ожоги, произошло во вторник вечером в строительной бытовке на территории завода стеклотары "Русджам" под Владимиром, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. Возгорание на площади 4 кв.м потушили до приезда пожарных.