Здание СПбГУ эвакуировали из-за сообщения о минировании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Эвакуация проведена во вторник из здания Двенадцати коллегий, занимаемое Санкт-Петербургским государственным университетом, из-за анонимного сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Поступило сообщение о минировании здания Двенадцати коллегий", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе СПбГУ ТАСС подтвердили, что соответствующее письмо поступило в конце рабочего дня по электронной почте, информация оперативно была передана в правоохранительные органы, из здания были эвакуированы 110 человек.

Сейчас проверочные мероприятия завершились, ничего опасного не обнаружено. 20 февраля здание Двенадцати коллегий уже эвакуировалось из-за анонимного сообщения об опасности.

5 марта анонимные сообщения спровоцировали эвакуацию учеников и работников десяти школ на юге Петербурга. Большинство школ, где прошли экстренные мероприятия, расположены в Красносельском районе на юге Петербурга.

Сообщения о лжеминировании различных объектов Петербурга поступают третью неделю подряд. За это время, в частности, были эвакуированы ученики и работники десятков школ в разных районах города, вузов, в числе которых вновь оказался университет ИТМО. Также эвакуации прошли из десятков торговых центров города, из Государственного Эрмитажа. Все сообщения оказались ложными.