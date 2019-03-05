СМИ: во Франции полиция начала штурм тюрьмы, где заключенный напал на охранников

ПАРИЖ, 5 марта. /ТАСС/. Полиция начала штурм тюрьмы Конде-сюр-Сарт на северо-западе Франции (департамент Орн), где заключенный напал на охранников, после чего забаррикадировался. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

По данным телеканала, на месте были слышны несколько взрывов от шумовых гранат, которые применила полиция во время спецоперации. Также в штурме участвуют бригады спецназа и сотрудники региональных групп по безопасности и оперативному вмешательству. Согласно информации AFP, у здания тюрьмы находятся несколько вертолетов, один из них принадлежит скорой медицинской помощи.

Ранее 27-летний заключенный нанес несколько ударов керамическим ножом в лицо и живот двум тюремным надзирателям, после чего забаррикадировался в комнате для свиданий. Оба охранника были немедленно доставлены в больницу, их жизнь находится вне опасности.

Согласно информации радиостанции RTL, преступник отбывает 30-летний срок за похищение и убийство человека, а также за вооруженное ограбление и публичное оправдание терроризма. Отмечается, что он подвергся радикализации, будучи уже в тюрьме, однако не был переведен в блок для исламистов. Министр юстиции Франции Николь Беллубе назвала нападение террористической атакой.