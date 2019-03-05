Возгорание на подстанции обесточило 25,5 тыс. жителей города в Приморье

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Город Фокино в Приморском крае частично обесточен после возгорания трансформатора на подстанции. Без света остались около 25,5 тыс. человек, сообщает во вторник ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.

"Без электроснабжения остались: часть бытовых потребителей города Фокино (около 25 500 человек); предприятия местной промышленности. Мощность отключенных потребителей - 10 МВт", - говорится в докладе центра.

Причиной инцидента стало возгорание с выбросом масла на подстанции "Промысловка".

В Главном управлении МЧС по Приморскому краю в свою очередь сообщили, что энергоснабжение в Фокине восстанавливается по резервной схеме.

"Ничего серьезного, сейчас подключат запасной [источник]", - сообщил собеседник агентства.

В единой дежурно-диспетчерской службе города ТАСС также пояснили, что энергоснабжение в скором времени будет восстановлено, отметив, что пожара на подстанции нет.

В новость были внесены изменения (21:55 мск) - добавлен комментарий МЧС.