СМИ: Дублин содействует Лондону в расследовании инцидентов с обнаружением СВУ

ЛОНДОН, 5 марта. /ТАСС/. Полиция Ирландии оказывает помощь британским правоохранителям в расследовании инцидентов с обнаружением трех самодельных взрывных устройств (СВУ) в зданиях неподалеку от аэропортов Хитроу и Сити, а также на вокзале Ватерлоо. Об этом во вторник сообщило агентство Press Association со ссылкой на ирландскую полицию.

"Гарда Шихана (название ирландской полиции - прим. ТАСС) оказывает содействие Службе столичной полиции в проведении расследований", - говорится в сообщении полиции Ирландии.

Телеканал Sky News ранее указал, что на обнаруженных почтовых конвертах формата A4, которые идентифицированы британскими полицейскими как "небольшие самодельные взрывные устройства", были приклеены ирландские марки.

По данным Скотленд-Ярда, во вторник в 9:55 (12:55 мск) в полицию поступил вызов с сообщением об обнаружении подозрительного предмета в одном из административных зданий рядом с Хитроу. Конверт был открыт одним из сотрудников, после чего его содержимое начало гореть. В результате инцидента никто не пострадал, а находящиеся в здании люди были эвакуированы.

Позднее в 11:40 (14:40) сотрудники британской транспортной полиции были вызваны на вокзал Ватерлоо, где в почтовом отделении был также обнаружен подозрительный предмет, который впоследствии обезвредили. Очередной вызов поступил в полицию в 12:10 (15:10 мск), на этот раз полицейские прибыли в штаб-квартиру лондонского аэропорта Сити, где также был обнаружен и нейтрализован аналогичный конверт.

Несмотря на произошедшие инциденты, работа всех трех транспортных объектов осуществлялась в обычном режиме. В качестве меры предосторожности было приостановлено движение поездов легкого метро, связывающего Лондон с аэропортом Сити, которое сейчас полностью восстановлено.