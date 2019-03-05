Энергоснабжение более чем 25 тыс. жителей Приморского края восстановлено после аварии

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Энергоснабжение в городе Фокино Приморского края, где после возгорания трансформатора на подстанции оставались без света около 25,5 тыс. человек из 31,5 тыс. жителей, полностью восстановлено. Об этом сообщает во вторник ситуационно-аналитический центр (САЦ) Минэнерго РФ.

"В 21:35 мск (04:35 местному времени) прибывшим пожарным расчетом МЧС России возгорание на <...> подстанции "Промысловка" ликвидировано... В 21:37 всем потребителям подано напряжение", - говорится в докладе САЦ.

Ранее во вторник ТАСС сообщал со ссылкой на ситуационно- аналитический центр (САЦ) Минэнерго РФ, что без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей города Фокино, предприятия местной промышленности. Причиной инцидента стало возгорание с выбросом масла на подстанции "Промысловка".