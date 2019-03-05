Пострадавшие после возгорания на заводе под Владимиром отправлены в Нижний Новгород

ТАСС, 5 марта. Четверо пострадавших, получивших ожоги в результате возгорания на заводе по производству стеклотары "Русджам" в Гороховце Владимирской области, отправлены реанимобилями в Нижний Новгород. Об этом ТАСС во вторник сообщили директор департамента здравоохранения Владимирской области Алексей Мозалев.

"Двое пострадавших доставлены в Нижний Новгород, еще двое уже выезжают из Гороховца", - сообщил Мозалев.

В персс-службе администрации региона сообщили, что, по предварительным данным, все пострадавшие являются гражданами Киргизии. По предварительной информации, все пострадавшие - из Киргизии. Двое из них проживают в Гороховце, легальность еще пяти устанавливается", - сообщили в пресс-службе.

Возгорание, в результате которого семь человек получили ожоги, произошло во вторник вечером в строительной бытовке на территории завода стеклотары "Русджам" в Гороховце Владимирской области.

Огонь на площади 4 кв. м потушили до приезда пожарных. По предварительной версии, причиной пожара стало возгорание лакокрасочных материалов. Проверку проводят СК РФ и прокуратура.