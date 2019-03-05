В аэропорту Пенсильвании у пассажира конфисковали гранатомет

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Разобранный на части гранатомет обнаружен в багаже пассажира в международном аэропорту Лихай-Вэлли (штат Пенсильвания). Владелец оружия задержан, сообщило во вторник федеральное Управление по безопасности на транспорте (УБТ) США.

По его данным, гранатомет был найден в поклаже в пункте проверки и привел к срабатыванию системы сигнализации. "Сотрудники УБТ засекли несобранные части военного гранатомета в сумке мужчины вчера в аэропорту Лихай-Вэлли. В собранном виде гранатомет был признан нефункционирующим, а боезаряд, слава богу, оказался муляжом", - уточнила в своем Twitter представитель управления Лиса Фарбстейн.