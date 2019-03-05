В аэропорту Пенсильвании у пассажира конфисковали гранатомет

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Разобранный на части гранатомет обнаружен в багаже пассажира в международном аэропорту Лихай-Вэлли (штат Пенсильвания). Владелец оружия задержан, сообщило во вторник федеральное Управление по безопасности на транспорте (УБТ) США.
По его данным, гранатомет был найден в поклаже в пункте проверки и привел к срабатыванию системы сигнализации. "Сотрудники УБТ засекли несобранные части военного гранатомета в сумке мужчины вчера в аэропорту Лихай-Вэлли. В собранном виде гранатомет был признан нефункционирующим, а боезаряд, слава богу, оказался муляжом", - уточнила в своем Twitter представитель управления Лиса Фарбстейн.
.@TSA officers detected the unassembled parts of a military rocket propelled grenade launcher in a man's checked bag at @FLYLVIA yesterday. When assembled, the launcher was determined to be non-functioning and the grenade an inert replica. (Thank goodness!) pic.twitter.com/hrBt5ECdpJ— TSAmedia_LisaF (@TSAmedia_LisaF) 5 March 2019
По данным УБТ США, задержанный пассажир проживает в штате Флорида. Он во время допроса заявил, что ошибочно считал разрешенным в стране провоз в сдаваемом багаже гранатомета в разобранном виде. "Хотя настоящее оружие военного образца или его копии не разрешено проносить на борт самолета", - напомнило управление. Нарушение запрета при отсутствии отягчающих вину обстоятельств влечет штраф в размере $13 тыс.
По данным газеты USA Today, в конце 2017 года на руках у американцев находилось 273 млн единиц огнестрельного оружия при общей численности населения США в 326 млн человек.