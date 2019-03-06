Четыре жителя Хабаровского края получили сроки в колонии за рубку леса, где обитают тигры

ХАБАРОВСК, 6 марта. /ТАСС/. Бикинский городской суд в Хабаровском крае приговорил к различным срокам в колонии общего режима четырех участников преступной группы, вырубившей лес на территории охранной зоны, где обитают тигры. Об этом сообщила в среду пресс-служба УМВД России по региону.

"Суд постановил приговорить лидера группы к четырем годам лишения свободы, трем ее участникам назначил от трех до четырех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в распространенном пресс-релизе.

Сообщается также, что в 2017 году еще один из участников группы заключил досудебное оглашение, ему назначили условный срок.

Лес осужденные рубили в Бикинском районе, в границах охранной территории, в 2016-2017 годах. Они незаконно вырубили более 40 деревьев различных пород.

"В связи с тем, что деревья располагались на особо охраняемой территории, по которой проходят пути миграции тигров, ущерб составил более 43,5 млн рублей. Вырубленную древесину участники группы планировали продать за границу", - говорится в сообщении.

На имущество осужденных для возмещения ущерба наложили арест, в частности арестованы жилое помещение, два легковых и три грузовых автомобиля, трактор, катер и другое имущество общей стоимостью 15,5 млн рублей.