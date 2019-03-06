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На получившем пробоины в Японском море российском судне начался ремонт

Страховая компания уже провела свой осмотр повреждений

ВЛАДИВОСТОК, 6 марта. /ТАСС/. Специалисты приступили к ремонту теплохода "Партизан", который получил в Японском море пробоины при не выясненных пока обстоятельствах. Об этом ТАСС сообщил в среду заместитель директора компании-судовладельца "Гудзон" Валерий Улискин.

На борту судна, следовавшего через Японское море с грузом металлолома в южнокорейский порт Поханг, по всей вероятности, произошел взрыв. Пробоины находятся в носовой части на 6 м выше ватерлинии. Пострадавших нет, экипаж в безопасности, судно остается на ходу. Причины ЧП пока не установлены.

"Мы начали ремонт, так как судно с пробоиной считается немореходным, и надо это исправлять. Морской регистр нам пообещал, что если мы заделаем дырки и обеспечим герметичность судна, то нам сделают нужные документы в срочном порядке. Судно выгрузило металлолом, сейчас ищем нового заказчика", - рассказал Улискин.

Он добавил, что страховая компания уже провела свой осмотр пробоин, однако определенного вывода и общего мнения о причинах произошедшего у специалистов-взрывотехников нет. 

"Конечно, чаще всего причиной будет человеческий фактор. Но пока у нас нет однозначного ответа. Рассматриваются все версии, включая вакуумную бомбу. Также это может быть снаряд от военного корабля и каких-то морских учений, но тогда они должны быть секретными, потому что никаких учений на пути судна заявлено не было", - рассказал собеседник агентства.

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