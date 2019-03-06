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Суд Южной Кореи приговорил пятерых российских моряков к тюремным срокам

Судовладелец получил 2,5 года заключения, капитан - один год, еще трое моряков - по 10 месяцев
Судно "Палладий" Станислав Варивода/ТАСС
Описание
Судно "Палладий"
© Станислав Варивода/ТАСС

СЕУЛ, 6 марта. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Южнокорейский суд приговорил в среду пятерых российских моряков с судна "Палладий" к реальным тюремным срокам. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС консул РФ в Пусане Роман Быков.

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"Сегодня состоялось оглашение приговора. Судовладелец получил 2,5 года заключения, капитан - один год, еще трое моряков - по 10 месяцев, старшему механику назначен приговор с отсрочкой наказания, что в южнокорейской практике означает условный срок", - сказал дипломат.

По его словам, приговор вступает в силу через неделю, до этого времени моряки могут подать апелляцию. Быков сообщил, что в ближайшее время сотрудники консульства в Пусане планируют посетить следственный изолятор, где содержатся россияне.

Российское судно "Палладий" было задержано в Пусане в августе 2018 года за долги по зарплате. В начале сентября оно предприняло попытку уйти из Южной Кореи без оформления необходимых документов, игнорируя требования властей вернуться в порт. В результате к его задержанию был привлечен корабль береговой охраны и вертолет с десантом. При задержании команда оказала сопротивление южнокорейским властям.

После этого судовладелец, капитан, старший механик и один из матросов были задержаны и помещены под стражу, еще два матроса дожидались суда на борту судна.

В новость были внесены изменения (05:36 мск) - добавлены подробности после второго абзаца

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