На Ставрополье шесть человек погибли в ДТП с участием микроавтобуса из Азербайджана

ТАСС, 6 марта. Число погибших в ДТП с участием микроавтобуса, следовавшего из Азербайджана, в Кочубеевском районе Ставропольского края увеличилось до шести, еще пять человек пострадали. Гражданство погибших и пострадавших устанавливается, сообщил ТАСС представитель администрации района.

"В ДТП шесть человек погибли, еще пятеро пострадали. Гражданство и личности жертв и пострадавших устанавливаются", - сказал собеседник.

По предварительным, пострадавших направляют в больницу города Невинномысска.

Столкновение микроавтобуса Mercedes Vito и автомобиля "ГАЗ-66" произошло в 05:30 мск среды на 252-м км федеральной автодороги "Кавказ" недалеко от города Невинномысска. По предварительной информации Госавтоинспекции, причиной ДТП мог стать выезд на встречную полосу автомобиля "ГАЗ-66". Микроавтобус осуществлял частную перевозку из Азербайджана в Москву.