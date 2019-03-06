В аэропорту Норильска полицейские сняли с рейса пьяного дебошира

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции сняли с авиарейса Норильск - Красноярск пьяного мужчину, ведущего себя неадекватно. Об этом в среду сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

"Во время предполетного досмотра в аэропорту сотрудники транспортной полиции обратили внимание на мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который вел себя неадекватно. Нарушитель был снят с рейса и отстранен от полета. По прибытии в дежурную часть линейного отдела гражданин стал публично оскорблять нецензурной бранью сотрудника полиции, находившегося при исполнении служебных обязанностей, и требовать отправить его в город Красноярск", - сообщили в управлении.

Согласно результатам проведенного медицинского освидетельствования, у мужчины выявлена легкая степень алкогольного опьянения (0,6 промилле).

В отношении 43-летнего мужчины составлен административный протокол. Западно-Сибирское Следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.