Главу "Водоканала" будут судить в Хабаровске за хищения с ущербом более 400 млн рублей

ХАБАРОВСК, 6 марта. /ТАСС/. Руководитель хабаровского "Водоканала" предстанет перед судом по делу о хищениях с ущербом более 400 млн рублей. Об этом сообщается на сайте регионального главка СК РФ.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении директора МУП города Хабаровска "Водоканал", обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 ("Присвоение или растрата"), ч. 1 и 2 ст. 201 ("Злоупотребление полномочиями"), ч. 7 ст. 204 ("Коммерческий подкуп") и ч. 4 ст. 174 ("Легализация денежных средств") УК РФ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2010-2017 годах директор "Водоканала" совместно со своим заместителем и главным инженером, а также с несколькими предпринимателями растратили бюджетные средства, которые были выделены в рамках реализации программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года". Правоохранительные органы считают, что фигуранты закупили оборудование для строительства водозаборных сооружений Тунгусского месторождения по цене, завышенной более чем на 19 млн рублей. Отмечается, что по той же схеме были растрачены более 144 млн рублей бюджетных средств при закупке электротехнического оборудования для водозабора. Кроме того, глава "Водоканала" получил от одного из предпринимателей 28 млн рублей за то, что помог тому победить в закупочной процедуре на поставку этого оборудования.

Следователи также установили, что обвиняемый увеличил стоимость работ по заключенному ранее контракту на строительство водозабора, в результате чего ущерб городскому бюджету составил более 260 млн рублей. Более 26 млн рублей ущерба он причинил своими действиями предприятию "Водоканал", создав для аффилированной организации условия для победы в закупках оксихлорида алюминия.

За счет предприятия обвиняемый построил сети водопровода для завода питьевой воды, принадлежащему его родственникам, а позже бесплатно подключил этот завод к сети холодного водоснабжения. Ущерб превысил 6,5 млн рублей. Отмечается, что часть незаконно полученных средств он легализовал.

Для возмещения ущерба на имущество обвиняемого на общую сумму более 300 млн рублей наложен арест.