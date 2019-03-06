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Уголовное дело возбудили из-за загрязнения воздуха в Медногорске Оренбургской области

В октябре 2018 года концентраций диоксида серы превысила допустимые значения практически в 5,8 раза

ОРЕНБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Полиция Кувандыкского района Оренбургской области возбудила уголовное дело из-за загрязнения воздуха в Медногорске осенью прошлого года. Об этом сообщается в среду на сайте региональной прокуратуры.

"По требованию прокуратуры города Медногорска и при участии Орской межрайонной природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту загрязнения атмосферного воздуха в городе Медногорске", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дело возбуждено по ст. 251 УК РФ ("Загрязнение атмосферы").

По данным надзорного ведомства, утром 2 октября 2018 года в Медногорске было зафиксировано превышение в воздухе предельно допустимых концентраций диоксида серы почти в 5,8 раза и сероводорода в 2,6 раза.

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