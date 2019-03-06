СК возбудил дело в отношении двух полицейских в Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 6 марта. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении двух оперуполномоченных полиции в Астраханской области, их подозревают в применении физической силы и электрошокера к задержанному мужчине. Об этом журналистам сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Андрей Хегай.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении двух оперуполномоченных полиции по части 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств")", - сказал Хегай.

По данным следствия, 25 февраля 2019 года оперуполномоченные под видом осуществления разыскных мероприятий прибыли в один из торговых павильонов рынка "Славянка", где осуществлял свою предпринимательскую деятельность местный житель. Полицейские повалили мужчину на пол, после чего применили к нему насилие, а затем надели на него наручники и против его воли посадили в автомобиль. Далее подозреваемые без законных оснований доставили потерпевшего в отдел полиции, где снова применили насилие и электрошокер.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, полиция по данному факту проводит проверку.

"В случае подтверждения вины эти оперуполномоченные будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечены к установленной законом ответственности. Кроме того, их непосредственное руководство будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности", - добавили в пресс-службе.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления СК РФ по Астраханской области Ибрагима Могушкова.