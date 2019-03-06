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Полицейские в Хабаровске вывели двух пьяных пассажиров из самолета перед взлетом

Нарушителей общественного порядка доставили в дежурную часть. Их привлекли к ответственности по двум статьям административного кодекса РФ

ТАСС, 6 марта. Полицейские сняли двух нетрезвых пассажиров с самолета, вылетавшего из аэропорта Хабаровска в Иркутск. Об этом в среду сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.

"Диспетчер службы авиационной безопасности сообщил, что на борту авиалайнера, готовящегося к вылету, находятся пассажиры в состоянии алкогольного опьянения и нарушают общественный порядок. Сотрудники полиции доставили мужчин в дежурную часть. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило факт алкогольного опьянения", - уточняет ведомство.

Задержанные - 33-летний и 37-летний жители Бурятии. Их привлекли к административной ответственности по ст. 20.21 и ст. 20.1 КоАП ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения" и "Мелкое хулиганство").

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