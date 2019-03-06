В Твери возбудили уголовное дело после падения на женщину наледи с крыши дома

ТАСС, 6 марта. Следствие возбудило уголовное дело после падения наледи с крыши дома в Твери 15 января, в результате чего женщина получила травмы. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального главка СК РФ.

По данным следователей, 15 января 2019 года в результате падения наледи с крыши дома, расположенного на проспекте Чайковского в Твери, женщина получила ушиб и закрытую черепно-мозговую травму. Обязанность по чистке кровли данного дома лежат на ООО "Городская управляющая компания Центрального района города Твери". "Возбуждено уголовное дело по факту падения с крыши дома наледи на женщину по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", - говорится в сообщении.

Управляющая компания, по предварительной информации, не обеспечила уборку снега и наледи с крыши в период с 9 по 15 января, при этом предупредительные ограждения по периметру здания отсутствовали. "В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям сотрудников управляющей компании на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, а должностным лицам администрации города - на предмет признаков халатности в их действиях", - отметили в пресс-службе.