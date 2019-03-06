СМИ: надзиратели французской тюрьмы после теракта объявили забастовку

ПАРИЖ, 6 марта. /ТАСС/. Надзиратели тюрьмы, расположенной у французского города Конде-сюр-Сарт (департамент Орн на северо-западе страны), объявили в среду бессрочную забастовку после произошедшего там во вторник теракта. Об этом сообщила радиостанция France Info. Согласно ее данным, минувшей ночью надзиратели вышли на площадь перед тюрьмой, блокировав доступ к ней.

Как подчеркнул в эфире телеканала BMF представитель профсоюза "Форс увриер" в этом пенитенциарном учреждении, "теракт переполнил чашу терпения надзирателей". "Мы давно требуем улучшения условий труда, повышения числа работников, лучшего обеспечения безопасности", - сказал он. По данным France Info, надзиратели, в частности, давно требуют, чтобы им выдали бронежилеты.

Во вторник супруга одного заключенного, отбывающего 30-летний срок за похищение и убийство, вооруженное ограбление и пропаганду терроризма, пронесла на свидание в тюрьме керамический нож. Согласно уточненным радиостанцией данным, с этим ножом сначала она, а затем и сам заключенный напали на двух надзирателей.

При штурме полицейским спецназом камеры, в которой забаррикадировались нападавшие, женщина была убита, заключенный получил ранения. Министр юстиции Франции Николь Беллубе квалифицировала нападение как теракт. По сведениям France Info, мужчина во время нападения на надзирателей выкрикивал лозунги во славу Аллаха. Позже он заявил следователям, что совершил нападение в качестве мести за ликвидацию полицией Шерифа Шекката. Преступник в декабре 2018 года в Страсбурге напал на прохожих и убил пять человек.