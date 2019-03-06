Четверых наркоторговцев в Брянске приговорили к тюремным срокам от 9,5 до 12,5 лет

ТАСС, 6 марта. Четверо членов организованной преступной группы (ОПГ), торговавшие наркотиками, решением суда приговорены к 9,5 и 12,5 годам лишения свободы. При задержании у них изъяли почти 400 граммов героина, сообщила в среду пресс-служба управления МВД Брянской области.

"В ОПГ были трое граждан Таджикистана и гражданин России в возрасте от 20 до 24 лет. Задержанным было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт и незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой в значительном и крупном размере")", - говорится в сообщении.

По данным полиции, преступники сбывали наркотики в Брянске с июня 2016 по ноябрь 2017 года. Двое из них на момент задержания учились в одном из местных вузов. В полиции отметили, что наркоторговцы "действовали максимально аккуратно" и реализовывали героин "бесконтактным способом".

По решению Бежицкого районного суда отбывать наказание осужденные будут в колонии строгого режима.