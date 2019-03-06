Калининградские таможенники изъяли в поезде контрабандный янтарь на сумму 2,5 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 6 марта. /ТАСС/. Таможенники обнаружили крупную партию янтаря стоимостью почти 2,5 млн рублей в пассажирском поезде, следовавшем из Калининграда в Москву, сообщила в среду журналистам пресс-служба Калининградской областной таможни.

"В почтовом вагоне пассажирского поезда "Янтарь" сообщением Калининград - Москва на таможенном посту железнодорожного пункта пропуска Нестеров должностные лица таможни обнаружили партию янтаря-сырца и полуфабрикатов из него, сокрытую от таможенного контроля, общим весом более 24 кг", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

По оценке эксперта, стоимость камня составляет более 2,45 млн рублей. Янтарь крупных и средних фракций был спрятан в металлическом ящике транзитной кладовой вагона.

"Владельцем нелегального товара оказался начальник почтового вагона, который признался, что умышленно спрятал четыре пакета с янтарем, зная о существующих ограничениях на перемещение этого минерала через таможенную границу", - отметили в ведомстве.

В связи с незаконным перемещением стратегически важного ресурса - янтаря - в крупном размере возбуждено уголовное дело. Статья УК РФ предусматривает за это наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей.