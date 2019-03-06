Экс-главу Серпуховского района Подмосковья Шестуна отправили в госпиталь при СИЗО

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве, госпитализирован в больницу при СИЗО "Матросская Тишина", сообщила ТАСС его супруга Юлия Шестун.

Накануне сообщалось, что Шестуну стало плохо на заседании в Басманном суде Москвы, где рассматривалась его очередная жалоба на действия следствия. Прибывшие на вызов медики осмотрели его, но решили не госпитализировать. После этого он отказался от участия в заседании.

"Вчера после заседания в суде Александра госпитализировали в больницу при СИЗО "Матросская Тишина", - сказала Юлия Шестун. По ее словам, муж голодает уже 27-й день, в связи с чем похудел минимум на 15 кг. "Выводили врачи его из голодовки или нет, мы пока не знаем", - уточнила Юлия.

Шестуну предъявлены обвинения в мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, получении взятки и незаконной предпринимательской деятельности.