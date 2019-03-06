СМИ: на Филиппинах задержали россиянина, разыскиваемого за мошенничество

ТАСС, 6 марта. Сотрудники правоохранительных органов Филиппин задержали россиянина Антона Лихарева, которого разыскивают за мошенничество. Об этом в среду сообщает местный телеканал GMA.

По данным полиции, Лихарев был задержан сотрудниками филиппинского миграционного бюро, когда пытался продлить свою туристическую визу. Россиянин находился в стране с 2016 года.

"Мы не позволим мошенникам прятаться на Филиппинах, они создают угрозу для общества", - заявил представитель бюро Джеймс Моренте.

В России Лихарева обвиняют в мошенничестве, в 2018 году был выдан ордер на его арест. В данный момент задержанный ожидает депортации на родину.