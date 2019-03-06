В Москве задержали женщину, подозреваемую в продаже новорожденной дочери за 1 млн рублей

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Следователи задержали 23-летнюю женщину, подозреваемую в продаже своей новорожденной дочери за 1 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, женщина разместила в соцсети объявление о поиске приемных родителей для своей новорожденной дочери. "Также она указала требование о передаче ей денежных средств в размере 1 млн рублей. 5 марта в квартире на востоке Москвы после получения денег она передала ребенка покупательнице и написала расписку", - сказала Иванова.

Женщина была задержана благодаря совместной работе сотрудников ГСУ СК России по Москве и ГУ МВД России по Москве. Жизни ребенка ничего не угрожает.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"). В ходе допроса женщина признала вину в полном объеме. "Решается вопрос о предъявлении фигурантке обвинения и избрании ей меры пресечения, связанной с лишением свободы", - отметила Иванова.