Следствие возбудило уголовное дело из-за отравления школьников в Оренбургской области

ТАСС, 6 марта. Следственные органы занялись делом о массовом отравлении учеников в городе Ясном. Об этом в среду сообщила прокуратура Оренбургской области.

"Прокуратура выявила нарушения санитарно-эпидемиологических требований, допущенные образовательным учреждением, а также дефекты в осуществлении специалистами Роспотребнадзора контроля за соблюдением норм при организации питания", - говорится в сообщении.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

По сведениям прокуратуры, в октябре 2018 года сотрудник Роспотребнадзора проводил проверку в школе, но тогда выявленные им нарушения были оставлены без внимания, и только после случая массового отравления в январе 2019 года контролирующий орган внес в адрес директора школы представление об их устранении. Отмечается, что прокурор потребовал возбуждить уголовное дело в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей представителем Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в январе 23 ученика школы № 2 Ясненского городского округа Оренбургской области обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. Восемь школьников госпитализировали в инфекционное отделение горбольницы, 15 детей отправили на амбулаторное лечение.