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Неизвестный открыл стрельбу из окна джипа в Москве

В городе введен план "Перехват"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Неизвестный устроил стрельбу на Волжском бульваре в Москве, для его розыска введен план "Перехват". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"В полицию позвонили очевидцы инцидента и сообщили, что неизвестный несколько раз выстрелил из пока не установленного оружия, когда ехал на автомобиле Range Rover по Волжскому бульвару. Это произошло в районе дома 114а. Полиция ведет розыск правонарушителя. Объявлен план "Перехват", - сказали в полиции.

В пресс-службе уточнили, что в результате случившегося никто не пострадал.

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