Планировавших нападения четверых экстремистов осудили в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 6 марта. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае назначил до четырех лет лишения свободы участникам экстремистского сообщества, которые планировали нападения на людей и поджоги магазинов. Об этом ТАСС сообщили в среду в следственно управлении СК РФ по региону.

"На основании собранных следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю доказательств судом вынесен приговор в отношении четырех лиц, создавших в Хабаровске экстремистское сообщество и участвовавших в нем, по ст. 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества"). Двум руководителям сообщества назначено по четыре года лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с соцсетями и интернетом сроком на два года, двум участникам сообщества назначено по два года три месяца лишения свободы в колонии общего режима", - сказал представитель следствия.

Он сообщил, что сообщество, основанное на идеях национализма и патриархата, создали в Хабаровске двое молодых людей из Амурской области и Еврейской АО. Людей в свое сообщество они привлекали через закрытую группу в одной из соцсетей, где публиковали экстремистские материалы. Позднее в сообщество вступили еще двое молодых людей.

"Руководители и участники сообщества неоднократно встречались для совместных занятий физподготовкой, они также учились изготавливать и применять взрывоопасные смеси и взрывчатые вещества, планировали публичное распространение экстремистских материалов, поджоги торговых точек и нападения на лиц неславянской внешности", - сказал собеседник агентства.

Молодых людей задержали в декабре 2017 года, они полностью признали свою вину.