СМИ: число жертв обрушения шахты в Индонезии возросло до 27

ТАСС, 6 марта. Число погибших в результате обрушения шахты в центральной части Индонезии достигло 27 человек. Об этом в среду сообщает агентство Antara.

"Мы продолжим эвакуацию выживших, используя тяжелую технику", - заявил представитель индонезийской спасательной службы Нугрохо Вирянто.

Ранее сообщалось о 13 погибших. По данным властей, под завалами могут оставаться около 100 человек.

Обрушение шахты в провинции Северный Сулавеси произошло 26 февраля. 19 спасенных шахтеров доставлены в больницу.