{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: число жертв обрушения шахты в Индонезии возросло до 27

Под завалами, по данным властей, могут оставаться около 100 человек

ТАСС, 6 марта. Число погибших в результате обрушения шахты в центральной части Индонезии достигло 27 человек. Об этом в среду сообщает агентство Antara.

"Мы продолжим эвакуацию выживших, используя тяжелую технику", - заявил представитель индонезийской спасательной службы Нугрохо Вирянто.

Ранее сообщалось о 13 погибших. По данным властей, под завалами могут оставаться около 100 человек.

Обрушение шахты в провинции Северный Сулавеси произошло 26 февраля. 19 спасенных шахтеров доставлены в больницу.

Теги
Индонезия
Бывшего сотрудника Пенсионного фонда признали виновным в хищении 1,6 млн рублей
Мошенник оформлял пенсии своим знакомым, которым не полагались государственные выплаты
Читать полностью