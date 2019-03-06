Бывшего сотрудника Пенсионного фонда признали виновным в хищении 1,6 млн рублей

МУРМАНСК, 6 марта. /ТАСС/. Суд в Североморске Мурманской области признал бывшего сотрудника Пенсионного фонда виновным в хищении 1,6 млн рублей. Как сообщает в среду пресс-служба региональной прокуратуры, мужчина осужден по статье "Мошенничество".

Следствием и судом установлено, что сотрудник ПФР 1986 года рождения оформлял документы на пенсию своим знакомым, которым пенсия не полагалась. В течение года на их счета были перечислены 1,6 млн рублей. В последствии подставные "пенсионеры" обналичивали денежные средства и отдавали мошеннику.

Дело расследовало региональное УФСБ. С учетом того, что мужчина ранее не был судим и добровольно возместил причиненный ущерб, суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.