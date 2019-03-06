Турист из России скончался после купания в море в Тель-Авиве

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 марта. /ТАСС/. Тридцатилетний турист из России скончался в среду после купания в Средиземном море в Тель-Авиве. Об этом сообщила пресс-служба полиции Израиля.

"Ночью в среду в полицию поступило сообщение об инциденте на пляже Гордон в Тель-Авиве. Полиция и спасатели прибыли на место и обнаружили 30-летнего туриста из РФ, который захлебнулся водой при купании в море. Он был направлен в больницу "Ихилов" в критическом состоянии, где врачи позднее констатировали его смерть", - говорится в заявлении.

В посольстве РФ в Израиле ТАСС сообщили, что проверяют эту информацию.