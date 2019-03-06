СМИ: против лидера партии "Русский союз Латвии" возбудили уголовное дело

ТАСС, 6 марта. Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии возбудила уголовное дело в отношении бывшего депутата Европарламента (ЕП) от этой страны, лидера партии "Русский союз Латвии" (РСЛ) Татьяны Жданок. Об этом сообщило в среду агентство LETA.
Жданок подозревают в разжигании национальной ненависти. Разбирательство начали в связи с ее высказываниями в феврале на состоявшейся в Европарламенте дискуссии "Политическое преследование в странах Балтии". "Мы пришли к выводу, что русские и русскоязычные [в Латвии] сейчас в той же самой ситуации, что и евреи перед Второй мировой войной. Нас наказывают", - заявила тогда она.
Проверку в отношении Жданок СГБ начала по жалобе латвийского депутата Европарламента Инесы Вайдере, которая утверждала, что эти высказывания лидера РСЛ публично разжигали национальную ненависть.
В прошлом году пять латвийских правозащитников, включая Жданок, стали фигурантами уголовного дела в связи с проведенным в Латвии вселатвийским родительским собранием против перевода школ на латышский язык.
Ранее в Латвии утвердили реформу, по итогам которой школы нацменьшинств перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском предполагается оставить лишь для нескольких предметов (русский язык, русская литература), а также для "предметов, связанных с культурой и историей". Постепенная реализация реформы начнется в будущем учебном году, а завершится к 1 сентября 2021 года. Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны.