СМИ: против лидера партии "Русский союз Латвии" возбудили уголовное дело

ТАСС, 6 марта. Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии возбудила уголовное дело в отношении бывшего депутата Европарламента (ЕП) от этой страны, лидера партии "Русский союз Латвии" (РСЛ) Татьяны Жданок. Об этом сообщило в среду агентство LETA.

Жданок подозревают в разжигании национальной ненависти. Разбирательство начали в связи с ее высказываниями в феврале на состоявшейся в Европарламенте дискуссии "Политическое преследование в странах Балтии". "Мы пришли к выводу, что русские и русскоязычные [в Латвии] сейчас в той же самой ситуации, что и евреи перед Второй мировой войной. Нас наказывают", - заявила тогда она.