Экс-сотрудника МЧС в Бурятии приговорили к семи годам условно за получение взятки

УЛАН-УДЭ, 6 марта. /ТАСС/. Бывший заместитель начальника Главного управления - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС по Бурятии Дмитрий Унагаев приговорен к семи годам условно за получение взяток с предпринимателя, занимавшегося обслуживанием систем пожарного мониторинга. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Бурятии.

"В Советском районе Улан-Удэ вынесен приговор высокопоставленному сотруднику МЧС Бурятии, признанному виновным в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Унагаеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет условно", - сообщается на сайте ведомства.

Также Унагаев лишен права занимать должности в системе правоохранительных органов и органах госвласти, связанные с обеспечением деятельности государственной противопожарной службы, а также связанные с осуществлением функций представителя государственной власти на срок шесть лет. Кроме того, Унагаев лишен специального звания полковника внутренней службы, ему назначен штраф в размере 55 тыс. рублей.

Экс-сотрудник МЧС был задержан в марте 2018 года. Следствием и судом установлено, что в начале 2016 года Унагаев с его подчиненным сотрудником потребовали от директора коммерческой организации, которая занималась монтажом и обслуживанием противопожарного оборудования, регулярно предавать им денежные средства в виде взятки. "За незаконное вознаграждение должностные лица предложили директору свое покровительство, обещая ограничить конкуренцию, а также заверили, что будут "закрывать глаза" на нарушения, которые допускались компанией при обслуживании систем пожарного мониторинга", - отметили в следственном управлении.

Предприниматель вынуждено согласился с требованиями должностных лиц и в 2016-2018 годах передавал сотрудникам МЧС деньги. "Общий размер полученной ими взятки превысил 1,6 млн рублей. При этом часть взятки по требованию Унагаева была перечислена директором компании на счета фирм его родственников по притворным сделкам, чтобы легализовать их", - пояснили в ведомстве.