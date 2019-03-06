Врачи заявили о стабильном состоянии получившего ожоги жителя Белгорода

ТАСС, 6 марта. Житель Белгородской области, получивший ожоги у здания правительства региона, находится в больнице в стабильном состоянии. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе областного правительства.

По данным властей, инцидент произошел вечером во вторник. Местные СМИ писали, что мужчина - сирота, которому не предоставили положенное по закону жилье.

"Мужчина находится в ожоговом центре облбольницы. Его состояние медиками оценивается как стабильное", - сказал собеседник агентства.

"Расследованием обстоятельств произошедшего занимается СК. Специалисты социальной защиты населения проводят проверку", - добавили в пресс-службе.

По данным регионального управления Следственного комитета, в момент инцидента мужчина был пьян. Загоревшуюся на нем одежду потушили дежурившие неподалеку полицейские, добавили в ведомстве.